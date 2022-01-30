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Статистика знизилась: в Україні за добу на коронавірус захворіли 24 508 людей

30 Січня 2022, 08:15
Тетяна Забожко редакторка стрічки
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 29 січня, виявили 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Крім того, упродовж суботи захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.

Протягом 29 січня госпіталізовано 3 692 осіб, одужало – 3 145.

Не змогли подолати хворобу 94 українця.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 042 469 осіб;
  • одужало – 3 618 402 особи;
  • летальних випадків – 100 125;
  • проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Кількість нових випадків коронавірусу за добу в регіонах:

  • м. Київ – 1 058,
  • Вінницька – 986,
  • Волинська – 395,
  • Дніпропетровська – 688,
  • Донецька – 643,
  • Житомирська – 2 013,
  • Закарпатська – 439,
  • Запорізька – 394,
  • Івано-Франківська – 1 664,
  • Київська – 644,
  • Кіровоградська – 214,
  • Луганська – 264,
  • Львівська – 3 043,
  • Миколаївська – 486,
  • Одеська – 1 175,
  • Полтавська – 306,
  • Рівненська – 1 172,
  • Сумська – 1 554,
  • Тернопільська – 884
  • Харківська – 1 722,
  • Херсонська – 448,
  • Хмельницька – 1 883,
  • Черкаська – 541,
  • Чернівецька – 924,
  • Чернігівська – 968.

статистика коронавірусу станом на 30 січня 2022

Крім того, протягом доби в України 34 202 людини вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу – 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

Нагадаємо, що напередодні в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус 37 351.

Серед тих, хто захворіли, була 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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