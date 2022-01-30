В Україні за минулу добу, 29 січня, виявили 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Крім того, упродовж суботи захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.

Протягом 29 січня госпіталізовано 3 692 осіб, одужало – 3 145.

Не змогли подолати хворобу 94 українця.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 042 469 осіб;

осіб; одужало – 3 618 402 особи;

летальних випадків – 100 125 ;

; проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Кількість нових випадків коронавірусу за добу в регіонах:

м. Київ – 1 058 ,

, Вінницька – 986,

Волинська – 395,

Дніпропетровська – 688,

Донецька – 643,

Житомирська – 2 013 ,

, Закарпатська – 439,

Запорізька – 394,

Івано-Франківська – 1 664 ,

, Київська – 644,

Кіровоградська – 214,

Луганська – 264,

Львівська – 3 043 ,

, Миколаївська – 486,

Одеська – 1 175,

Полтавська – 306,

Рівненська – 1 172 ,

, Сумська – 1 554 ,

, Тернопільська – 884

Харківська – 1 722 ,

, Херсонська – 448,

Хмельницька – 1 883 ,

, Черкаська – 541,

Чернівецька – 924,

Чернігівська – 968.

Крім того, протягом доби в України 34 202 людини вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу – 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

Нагадаємо, що напередодні в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 37 351.

Серед тих, хто захворіли, була 5 341 дитина та 806 медпрацівників.