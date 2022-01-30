В Україні за минулу добу, 29 січня, виявили 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Крім того, упродовж суботи захворіли 3 378 дітей та 444 медпрацівники.
Протягом 29 січня госпіталізовано 3 692 осіб, одужало – 3 145.
Не змогли подолати хворобу 94 українця.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 042 469 осіб;
- одужало – 3 618 402 особи;
- летальних випадків – 100 125;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.
Кількість нових випадків коронавірусу за добу в регіонах:
- м. Київ – 1 058,
- Вінницька – 986,
- Волинська – 395,
- Дніпропетровська – 688,
- Донецька – 643,
- Житомирська – 2 013,
- Закарпатська – 439,
- Запорізька – 394,
- Івано-Франківська – 1 664,
- Київська – 644,
- Кіровоградська – 214,
- Луганська – 264,
- Львівська – 3 043,
- Миколаївська – 486,
- Одеська – 1 175,
- Полтавська – 306,
- Рівненська – 1 172,
- Сумська – 1 554,
- Тернопільська – 884
- Харківська – 1 722,
- Херсонська – 448,
- Хмельницька – 1 883,
- Черкаська – 541,
- Чернівецька – 924,
- Чернігівська – 968.
Крім того, протягом доби в України 34 202 людини вакцинували проти коронавірусу. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу – 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.
Нагадаємо, що напередодні в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 37 351.
Серед тих, хто захворіли, була 5 341 дитина та 806 медпрацівників.