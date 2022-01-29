В Україні за минулу добу, 28 січня, зафіксували 37 351 новий випадок Covid-19. Захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 340 осіб;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 7 163 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 017 961 особа;
- одужало – 3 615 257 осіб;
- летальних випадків – 100 031;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2418;
- Вінницька область – 2100;
- Волинська область – 768;
- Дніпропетровська область – 1822;
- Донецька область – 1430;
- Житомирська область – 2214;
- Закарпатська область – 876;
- Запорізька область – 739;
- Івано-Франківська область – 2572;
- Київська область – 1227;
- Кіровоградська область – 193;
- Луганська область – 599;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 686;
- Одеська область – 2598;
- Полтавська область – 915;
- Рівненська область – 1994;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 1487;
- Харківська область – 1319;
- Херсонська область – 813;
- Хмельницька область – 2186;
- Черкаська область – 933;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 1084.
78 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей.
Раніше Національна академія наук оприлюднила прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року. Так, найближчими тижнями очікується зростання кількості випадків коронавірусу. Протягом доби у країні можуть фіксувати до 50 тис. нових хворих.