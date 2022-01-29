В Україні за минулу добу, 28 січня, зафіксували 37 351 новий випадок Covid-19. Захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 340 осіб;

летальних випадків – 149;

одужало – 7 163 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 017 961 особа;

одужало – 3 615 257 осіб;

летальних випадків – 100 031;

проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

78 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей.

Раніше Національна академія наук оприлюднила прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року. Так, найближчими тижнями очікується зростання кількості випадків коронавірусу. Протягом доби у країні можуть фіксувати до 50 тис. нових хворих.