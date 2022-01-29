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Новий рекорд захворювання: за минулу добу зафіксували 37 351 новий випадок Covid-19

29 Січня 2022, 08:34
Марта Бондаренко редакторка стрічки
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Джерело: Depositphotos

В Україні за минулу добу, 28 січня, зафіксували 37 351 новий випадок Covid-19. Захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 340 осіб;
  • летальних випадків – 149;
  • одужало – 7 163 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 017 961 особа;
  • одужало – 3 615 257 осіб;
  • летальних випадків – 100 031;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 942 426.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2418;
  • Вінницька область – 2100;
  • Волинська область – 768;
  • Дніпропетровська область – 1822;
  • Донецька область – 1430;
  • Житомирська область – 2214;
  • Закарпатська область – 876;
  • Запорізька область – 739;
  • Івано-Франківська область – 2572;
  • Київська область – 1227;
  • Кіровоградська область – 193;
  • Луганська область – 599;
  • Львівська область – 3791;
  • Миколаївська область – 686;
  • Одеська область – 2598;
  • Полтавська область – 915;
  • Рівненська область – 1994;
  • Сумська область – 1502;
  • Тернопільська область – 1487;
  • Харківська область – 1319;
  • Херсонська область – 813;
  • Хмельницька область – 2186;
  • Черкаська область – 933;
  • Чернівецька область – 1085;
  • Чернігівська область – 1084.

78 564 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей.

Раніше Національна академія наук оприлюднила прогноз розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року. Так, найближчими тижнями очікується зростання кількості випадків коронавірусу. Протягом доби у країні можуть фіксувати до 50 тис. нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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