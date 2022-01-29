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Новый рекорд заболевания: за прошедшие сутки зафиксировали 37 351 новый случай Covid-19

29 января 2022, 08:34
Марта Бондаренко редактор ленты
швидкий тест на коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 28 января, зафиксировали 37 351 новый случай Covid-19. Заболели 5341 ребенок и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 340 человек;
  • летальных исходов – 149;
  • выздоровело – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 017 961 человек;
  • выздоровело – 3 615 257 человек;
  • летальных исходов – 100 031;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 2418;
  • Винницкая область – 2100;
  • Волынская область – 768;
  • Днепропетровская область – 1822;
  • Донецкая область – 1430;
  • Житомирская область – 2214;
  • Закарпатская область – 876;
  • Запорожская область – 739;
  • Ивано-Франковская область – 2572;
  • Киевская область – 1227;
  • Кировоградская область – 193;
  • Луганская область – 599;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 686;
  • Одесская область – 2598;
  • Полтавская область – 915;
  • Ровенская область – 1994;
  • Сумская область – 1502;
  • Тернопольская область – 1487;
  • Харьковская область – 1319;
  • Херсонская область – 813;
  • Хмельницкая область – 2186;
  • Черкасская область – 933;
  • Черновицкая область – 1085;
  • Черниговская область – 1084.

78 564 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу — 23 712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу — 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек

Национальная академия наук обнародовала прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на 27 января — 8 февраля 2022 года. Так, в ближайшие недели ожидается рост количества случаев коронавируса. В течение суток в стране могут фиксироваться до 50 тыс. новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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