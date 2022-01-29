В Украине за минувшие сутки, 28 января, зафиксировали 37 351 новый случай Covid-19. Заболели 5341 ребенок и 806 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 340 человек;

летальных исходов – 149;

выздоровело – 7 163 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 017 961 человек;

выздоровело – 3 615 257 человек;

летальных исходов – 100 031;

проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

78 564 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу — 23 712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу — 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек

Национальная академия наук обнародовала прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на 27 января — 8 февраля 2022 года. Так, в ближайшие недели ожидается рост количества случаев коронавируса. В течение суток в стране могут фиксироваться до 50 тыс. новых больных.