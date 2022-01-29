В Украине за минувшие сутки, 28 января, зафиксировали 37 351 новый случай Covid-19. Заболели 5341 ребенок и 806 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 340 человек;
- летальных исходов – 149;
- выздоровело – 7 163 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 017 961 человек;
- выздоровело – 3 615 257 человек;
- летальных исходов – 100 031;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 942 426.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2418;
- Винницкая область – 2100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1822;
- Донецкая область – 1430;
- Житомирская область – 2214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2572;
- Киевская область – 1227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2598;
- Полтавская область – 915;
- Ровенская область – 1994;
- Сумская область – 1502;
- Тернопольская область – 1487;
- Харьковская область – 1319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 1084.
78 564 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу — 23 712 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу — 26 444 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 15 306 059 человек
Национальная академия наук обнародовала прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на 27 января — 8 февраля 2022 года. Так, в ближайшие недели ожидается рост количества случаев коронавируса. В течение суток в стране могут фиксироваться до 50 тыс. новых больных.