Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Страшные последствия войн: уровень лейкемии в Ираке выше, чем после бомбардировки Хиросимы

3 апреля 2023, 09:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pixabay

Исследование, проведенное в Ольстерском университете, в котором изучалась заболеваемость раком и детская смертность, показало, что нападение США на Ирак, начавшееся 20 лет назад, оставило более токсичное наследие, чем бомбардировка Хиросимы.

После взрыва в Японии уровень лейкемии среди тех, кто жил ближе всего к взрыву, увеличился на 660% примерно через 12–13 лет после взрыва, когда уровень радиации достиг своего пика. 

В Фаллудже заболеваемость лейкемией увеличилась на 2 200% за гораздо более короткий промежуток времени: в среднем всего через 5-10 лет после взрывов. 

Сейчас смотрят
Читайте также:
медикиУченые выясняют, почему среди молодых людей участились случаи рака толстой кишки

В дополнение к огромному увеличению заболеваемости лейкемией ученые обнаружили рост заболеваемости раком у детей в Фаллудже на 1 260% и на 740% опухолей головного мозга. 

Они также нашли доказательства того, что иракцы подверглись воздействию радиации, поскольку уровень детской смертности был на 820% выше, чем в соседнем Кувейте.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами в 1945 году была одним из самых страшных злодеяний в истории человечества.

Источник
The Guardian
Теги
Ирак Бомба Наукові дослідження Онкология хвороби Япония
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь