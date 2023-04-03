Исследование, проведенное в Ольстерском университете, в котором изучалась заболеваемость раком и детская смертность, показало, что нападение США на Ирак, начавшееся 20 лет назад, оставило более токсичное наследие, чем бомбардировка Хиросимы.

После взрыва в Японии уровень лейкемии среди тех, кто жил ближе всего к взрыву, увеличился на 660% примерно через 12–13 лет после взрыва, когда уровень радиации достиг своего пика.

В Фаллудже заболеваемость лейкемией увеличилась на 2 200% за гораздо более короткий промежуток времени: в среднем всего через 5-10 лет после взрывов.

Сейчас смотрят

В дополнение к огромному увеличению заболеваемости лейкемией ученые обнаружили рост заболеваемости раком у детей в Фаллудже на 1 260% и на 740% опухолей головного мозга.

Они также нашли доказательства того, что иракцы подверглись воздействию радиации, поскольку уровень детской смертности был на 820% выше, чем в соседнем Кувейте.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами в 1945 году была одним из самых страшных злодеяний в истории человечества.