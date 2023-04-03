Дослідження, проведене в Ольстерському університеті, в якому вивчали захворюваність на рак і дитячу смертність, показало, що напад США на Ірак, який розпочався 20 років тому, залишив токсичнішу спадщину, ніж бомбардування Хіросіми.

Після вибуху в Японії рівень лейкемії серед тих, хто жив найближче до вибуху, збільшився на 660% приблизно через 12-13 років після вибуху, коли рівень радіації досяг свого піку.

У Фаллуджі захворюваність на лейкемію збільшилася на 2 200% за значно коротший проміжок часу: в середньому лише через 5-10 років після вибухів.

Зараз дивляться

На додачу до величезного збільшення захворюваності на лейкемію вчені виявили зростання захворюваності на рак у дітей у Фаллуджі на 1 260% і на 740% пухлин головного мозку.

Вони також знайшли докази того, що іракці зазнали впливу радіації, оскільки рівень дитячої смертності був на 820% вищим, ніж у сусідньому Кувейті.

Атомне бомбардування Хіросіми і Нагасакі Сполученими Штатами в 1945 році було одним із найстрашніших злодіянь в історії людства.