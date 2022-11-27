Автор новой биографии королевы Великобритании Елизаветы ІІ Джайлс Брандрет, друг принца Филиппа, рассказал, в частности, о том что Ее Величество на самом деле скончалась от редкой формы рака костного мозга.

— Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга, что могло бы объяснить ее усталость и потерю веса, а также проблемы с передвижением, — пишет автор книги.

По его словам, наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей.

Отмечается, что в настоящее время лечение миеломы включает препараты, которые помогают регулировать иммунную систему и предотвратить ослабление костей. Это может снизить тяжесть симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или два-три года.

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В книге, которую публикует Daily Mail, также утверждается, что Елизавета ІІ страдала от периодов упадка сил. Так, во время своего платинового юбилея прошлым летом покойная королева была вынуждена пропустить мероприятия из-за проблем со здоровьем.