Автор нової біографії королеви Великої Британії Єлизавети ІІ Джайлс Брандрет, друг принца Філіпа, розповів, зокрема, про те що ЇЇ Величність насправді померла від рідкісної форми раку кісткового мозку.

– Я чув, що у королеви була форма мієломи — рак кісткового мозку, що могло б пояснити її втому і втрату ваги, а також проблеми з пересуванням, – пише автор книги.

За його словами, найпоширенішим симптомом мієломи є біль у кістках, особливо в області тазу та попереку, а множинна мієлома — це захворювання, яке часто вражає людей похилого віку.

Відзначається, що наразі час лікування мієломи включає препарати, які допомагають регулювати імунну систему і запобігти ослабленню кісток. Це може зменшити тяжкість симптомів і збільшити виживання пацієнта на місяці-два-три роки.

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У книзі, яку публікує Daily Mail, також стверджується, що Єлизавета ІІ страждала від періодів занепаду сил. Так, під час свого платинового ювілею минулого літа покійна королева була змушена пропустити заходи через проблеми зі здоров’ям.