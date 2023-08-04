Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Суп с 50 таблетками: в Австралии осудили женщину, которая убила своего психически больного мужа

4 августа 2023, 13:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
суд, закон
Источник: Pixabay

69-летняя австралийка Джудит Энн Венн добавила в овощной суп своего психически больного мужа смертельную дозу из 50 рецептурных таблеток, полагая, что это единственный выход из ее невыносимой и безнадежной ситуации.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Джудит не справлялась с уходом за мужем, чье биполярное расстройство и маниакально-депрессивный психоз значительно обострились за последние 18 месяцев и сделали его возбужденным и агрессивным.

Женщина подвергалась физическому и эмоциональному насилию, хронически недосыпала и оказался в практически полной социальной изоляции.

Читайте также:
немовля, дитинка, новонародженийИз-за недосмотра матери на Киевщине умер младенец — женщину будут судить

По словам судьи, ее преступление стало результатом цепи трагических событий.

В итоге Джудит была приговорена к тюремному заключению с правом на условно-досрочное освобождение после почти трех лет за решеткой, поскольку преступление было совершено в 2020 году.

Источник
The Guardian
Теги
Отравление психічні розлади Смерть Суд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь