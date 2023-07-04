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Из-за недосмотра матери на Киевщине умер младенец — женщину будут судить

4 июля 2023, 17:24
Валентина Андрейко журналіст
немовля, дитинка, новонароджений
Источник: Pixabay

Согласно заключению эксперта, смерть двухмесячного ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции.

Расследованием установлено, что женщина, проживающая в Белой Церкви, неподобающе ухаживала за своим двухмесячным сыном, который от рождения имел заболевания и нуждался в особом уходе.

Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для получения необходимой медицинской помощи. Без лечения малыш был фактически обречен и умер.

Почему мать проявила равнодушие к собственному ребенку, установит суд.

Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт в связи с фактом злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Однако, как разъяснил Офис генпрокурора, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может подвергаться криминальному наказанию, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Источник : Офис генпрокурора

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