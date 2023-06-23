Когда столбик термометра в летнее время начинает стремительно расти, один из самых больших рисков для детей – перегреться. Очень часто родители в жару одевают малышей в шапки, кофточки и носки, чтобы защитить от сквозняков и т. д. Однако врачи утверждают, что так поступать нельзя. Как одевать младенца в жару – читайте в материале.

Как одевать младенца в жару: нюансы, на которые нужно обращать внимание

Семейный врач Юлия Мястковская утверждает, что следует отличать два важных состояния. Перегрев – это влияние высоких температур на весь организм. А солнечный удар – это влияние солнечных лучей на голову (головной мозг) человека.

Чтобы защитить ребенка от перегрева и солнечного удара, нужно учитывать правила.

Чем меньше ребенок, тем более он уязвим к воздействию высоких температур. Поэтому особое внимание уделяйте деткам до 3-х месяцев. Чтобы предотвратить солнечный удар или перегрев, нужно адекватно одевать ребенка.

Как одевать младенца в жару: главные правила

По словам врача, если ваш ребенок гуляет под прямыми солнечными лучами, одевайте ему головной убор светлых цветов. Одежда должна быть свободной, из натуральных тканей.

То есть если и одевать ребенка, то в минимальное количество одежды свободного кроя из хлопка или муслина.

Ребенку обязательно предлагайте пить жидкость. Кроме того, лучшее время для прогулки с ребенком летом – утром до 11:00 и после 16:00.

Основные причины перегрева у младенцев

Эксперт выделяет основную – накидки на тележку (коляски). Навешивая эту ткань на детскую коляску, вы препятствуете циркуляции воздуха, в результате чего в жаркую погоду температура в коляске становится еще выше около 5-15 градусов.

Перегрев сопровождается умеренным повышением температуры, покраснением кожи, повышенной жаждой, головной болью, иногда тошнотой и рвотой. Также может быть повышена возбудимость ребенка.

А солнечный удар в свою очередь сопровождается высокой температурой (даже до 40 градусов), головокружением, сухостью слизистых, головной болью, могут быть эпизоды потери сознания, вялость ребенка и даже судороги.

Как действовать при перегреве: основные правила

Переместите ребенка в среду с более низкой температурой, чем на улице. Отпаивайте ребенка жидкостью.

Как действовать при солнечном ударе