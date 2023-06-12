Даже в мирное время родители часто сталкивались с проблемами, связанными с детским сном и укладыванием детей, но во время войны в Украине эта проблема стала еще более распространенной. Причин этому может быть множество. Что делать, когда ребенок не может заснуть – читайте в материале.

Что делать, когда ребенок не может заснуть: объясняет эксперт

Педиатр Людмила Раковская утверждает, что даже взрослые знают, как тяжело уснуть, когда тело и нервная система напряжены. А ребенку все это дается гораздо труднее. Ведь процессы возбуждения у них гораздо сильнее, чем процессы торможения. И чем младше ребенок, тем больше в вашей помощи он нуждается, чтобы расслабиться и погрузиться в сон.

Если ребенок не может заснуть, педиатр выделяет следующие действенные способы:

Тактильный контакт. Ритмическое похлопывание по спинке или по матрасику, поглаживание по бровкам, переносице сверху вниз (глаза рефлекторно закрываются), объятия, удерживание за ручку или ритмичное сжатие и расслабление ручки, ножки ребенка (можно поочередно). Теперь это называют модным словом нейротехника. Контакт с предметами. Например, обнимать игрушку, крутить руками волосы (лучше свои, чем ваши), дергать ухо (лучше свое, чем ваше), перебирать руками одеяло, платочек, накрывать лицо платком или легко прикасаться сверху вниз от лба к носику (поглаживать) носовым платком. Единственное, за чем вы должны внимательно наблюдать, чтобы на лице во время сна не было никаких предметов, которые могут перекрыть доступ кислорода в дыхательные пути. Категорически запрещены мягкие предметы в постели младенца во время сна до 1 года (игрушку можно с 8-9 мес). Визуальные способы. Смотреть на горение свечи, проектор звездного неба, огоньки гирлянды. Лучше выключать весь свет до полного засыпания ребенка. Аудиальные методы: музыка, колыбельные, белый шум. Сосание и качание. Это действенные способы помощи при засыпании у детей до 3-4 мес.

Чего не нужно бояться, когда малыш засыпает

Дети часто ритмично крутят или качают головой перед сном. Не пугайтесь и не мешайте.

Если ребенок сосет свой кулак или пальцы – тоже не мешайте, он нашел свой способ успокаиваться.

Кроме этого, по словам врача, никакие способы не работают, если не вовремя укладывать малыша.