Прогулка: правила комфортного времяпровождения с малышом

Детям необходимы прогулки, чтобы дышать свежим воздухом и познавать окружающий мир.

Чтобы прогулка была комфортной, перед рождением ребенка нужно рассмотреть разные детские коляски и выбрать подходящий вариант.

Также стоит позаботиться о дополнительных вещах. О том, что нужно взять с собой на прогулку — далее в статье.

Коляска и дополнительные предметы

Коляска должна соответствовать погоде. Если отправляетесь на прогулку в снежный зимний день, нужна модель с высокой проходимостью.

Летом подойдут с обивкой из легких материалов. Осенью и весной — необходима с обтяжкой тканью, не пропускающей холодный ветер.

Укомплектуйте коляску такими предметами:

Теплое одеяло или покрывало. Это must have зимой и в поздний осенний период. Покрывало должно сохранять комфортную температуру и защищать от плохих погодных условий.

Москитная сетка. Насекомые могут испортить малышу впечатления от прогулки. Комары кусают и вызывают дискомфорт. Москитная сетка — это базовая мера защиты ребенка от насекомых.

Накидка или навесной зонт. Яркое солнце негативно сказывается на детской коже. Ребенок может получить ожоги, если будет долго находиться под прямыми лучами. Накидка защитит кожу от воздействия ультрафиолета.

Рекомендуем тщательно следить за изменениями погоды, особенно весной и осенью. В это время лучше не планировать прогулки к водоемам, так как около воды всегда прохладнее и ветренее.

Перекус и досуг: что стоит учесть

Важную роль играет возраст малыша. Дети, которые еще не умеют ходить, проводят время на свежем воздухе в коляске или на руках. Необходимые предметы для самых маленьких:

бутылочки с едой и водой;

погремушки;

соска.

В основном малыши спят во время променада, ведь на свежем воздухе сон намного крепче. Рекомендуем отправляться в тихое место, чтобы внешние шумы не разбудили ребенка.

С детьми, которые умеют ходить и активно интересуются окружающим миром, досуг отличается. Рекомендуем взять с собой воду, легкий перекус — фрукты, канапе, сладости.

В осенний период можно прихватить с собой контейнер, чтобы собрать дары природы, а дома с ребенком сделать красивую поделку.