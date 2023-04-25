Прогулянка: правила комфортного проведення часу з малюком

Дітям необхідні прогулянки, щоб дихати свіжим повітрям та пізнавати навколишній світ.

Щоб прогулянка була комфортною, перед народженням дитини потрібно розглянути різні дитячі коляски та обрати ідеальний варіант.

Також варто подбати про додаткові речі. Про те, що потрібно взяти з собою на прогулянку – далі в статті.

Візок і додаткові предмети

Візочок повинен відповідати погоді. Якщо вирушаєте на прогулянку в сніжний зимовий день, потрібна модель з високою прохідністю.

Влітку підійдуть із оббивкою з легких матеріалів. Восени та навесні – необхідні з обтягуванням тканиною, яка не пропускає холодний вітер.

Укомплектуйте візочок такими предметами:

Тепла ковдра або покривало. Це must have взимку і в пізній осінній період. Покривало зберігатиме комфортну температуру та захищатиме від поганих погодних умов.

Москітна сітка. Комахи можуть зіпсувати малюкові враження від прогулянки. Комарі кусають і викликають дискомфорт. Москітна сітка – це базова міра захисту дитини від комах.

Накидка або навісна парасолька. Яскраве сонце негативно позначається на дитячій шкірі. Малюк може отримати опіки, якщо буде довго перебувати під прямими променями. Накидка захистить шкіру від впливу ультрафіолету.

Рекомендуємо ретельно стежити за змінами погоди, особливо навесні та восени. В цей час краще не планувати прогулянки до водойм, оскільки біля води завжди прохолодніше та вітряно.

Перекус і дозвілля: що потрібно врахувати

Важливу роль відіграє вік малюка. Діти, які ще не вміють ходити, проводять час на свіжому повітрі у візочку або на руках. Необхідні предмети для найменших:

пляшки з їжею та водою;

брязкальце;

соска.

В основному малюки сплять під час променаду, адже на свіжому повітрі сон набагато міцніше. Рекомендуємо вирушати в тихе місце, щоб зовнішні шуми не розбудили дитину.

З дітьми, які вміють ходити та активно цікавляться навколишнім світом, дозвілля відрізняється. Рекомендуємо взяти з собою воду, легкий перекус – фрукти, канапе, солодощі.

В осінній період можна прихопити з собою контейнер, щоб зібрати дари природи, а вдома з дитиною зробити красиву саморобку.