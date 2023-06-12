Навіть у мирний час батьки часто стикалися з проблемами, пов’язаними з дитячим сном та вкладанням дітей, але під час війни в Україні ця проблема стала ще більш поширеною. Причин цьому може бути безліч. Що робити, коли немовля не може заснути – читайте в матеріалі.

Що робити, коли немовля не може заснути: пояснює експерт

Педіатр Людмила Раковська стверджує, що навіть дорослі знають, як важко заснути, коли тіло та нервова система напружені. А дитині все це дається набагато важче. Адже процеси збудження у них значно сильніші, ніж процеси загальмовування. І чим молодша дитина, тим більше вашої допомоги вона потребує, щоб розслабитись і зануритися в сон.

Якщо немовля не може заснути, педіатр виокремлює такі дієві способи:

Тактильний контакт. Ритмічне похлопування по спинці або по матрацику, погладжування по брівках, переніссю зверху вниз (очі рефлекторно закриваються), обійми, тримання за ручку або ритмічне стиснення та розслаблення ручки, ніжки дитини (можна по черзі). Зараз це називають модним словом нейротехніка. Контакт з предметами. Наприклад, обіймати іграшку, крутити руками волосся (краще своє, ніж ваше), смикати вухо (краще своє, ніж ваше), перебирати руками ковдру, хусточку, накривати обличчя хустинкою або легко торкатись зверху вниз від лоба до носика (погладжувати) носовою хустинкою. Єдине, за чим ви маєте уважно спостерігати, щоб на обличчі під час сну не було ніяких предметів, які можуть перекрити доступ кисню в дихальні шляхи. Категорично заборонені м‘які предмети в ліжку немовляти під час сну до 1 року (іграшку можна з 8-9 міс). Візуальні методи. Дивитись на горіння свічки, проєктор зоряного неба, вогники гірлянди. Краще вимикати все світло до повного засинання дитини. Аудіальні методи: музика, колискові, білий шум. Смоктання та качання. Це дієві способи пыд час засинання у дітей до 3-4 міс.

Чого не потрібно боятися, коли малюк засинає

Діти часто ритмічно крутять або хитають головою перед сном. Не лякайтесь і не заважайте.

Якщо дитина смокче свій кулак або пальці – теж не заважайте, вона знайшла свій спосіб заспокоюватись.

Крім цього, за словами лікаря, ніякі способи не працюють, якщо невчасно вкладати малюка.