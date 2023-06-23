Коли стовпчик термометра в літню пору починає стрімко зростати, один з найбільших ризиків для дітей — перегрітися. Дуже часто батьки навіть у спеку одягають малюків в шапки, кофтинки й шкарпетки, щоб захистити від протягів тощо. Однак лікарі стверджують, що так робити не можна. Як одягати немовля в спеку – читайте в матеріалі.

Як одягати немовля в спеку: нюанси, на які потрібно звертати увагу

Сімейний лікар Юлія М’ястківська стверджує, що варто відрізняти два важливих стани. Перегрів – це вплив високих температур на весь організм. А сонячний удар – це вплив сонячних променів на голову (головний мозок) людини.

Аби захистити дитину від перегріву та сонячного удару, потрібно зважати на правила. Чим менша дитина, тим більше вона вразлива до впливу високих температур. Тому особливу увагу приділяйте діткам до 3-х місяців. Щоб запобігти сонячному удару чи перегріву, потрібно адекватно одягати дитину.

Як одягати немовля в спеку: головні правила

За словами лікаря, якщо ваша дитина гуляє під прямими сонячними променями, одягайте їй головний убір світлих кольорів. Одяг має бути вільний, з натуральних тканин.

Тобто якщо і вдягати дитину, то в мінімальну кількість одягу вільного крою з бавовни або мусліну.

Дитині обовʼязково пропонуйте пити рідину. Крім цього, найкращий час для прогулянки з дитиною влітку – зранку до 11:00 та після 16:00.

Основні причини перегріву у немовлят

Експерт виділяє основну – накидки на візок (коляски). Навішуючи цю тканину на дитячий візок, ви перешкоджаєте циркуляції повітря, внаслідок чого у спекотну погоду температура у візочку стає ще вищою близько на 5-15 градусів.

Перегрів супроводжується помірним підвищенням температури, почервонінням шкіри, підвищеною спрагою, головним болем, іноді нудотою та блюванням. Також може бути підвищена збудливість дитини.

А сонячний удар своєю чергою супроводжується високою температурою (навіть до 40 С), запамороченням, сухістю слизових оболонок, головним болем, можуть бути епізоди непритомності, вʼялість дитини та навіть судоми.

Як діяти при перегріві: основні правила

Перемістіть дитину в середовище з нижчою температурою, ніж на вулиці. Відпоюйте дитину рідиною.

Як діяти при сонячному ударі