От инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, в 2019 году умерли более 1,2 млн человек.

Это больше, чем от малярии или СПИДа, свидетельствуют данные крупнейшего на сегодняшний день исследования.

Самая сложная ситуация в бедных странах, но устойчивость к противомикробным препаратам чревата для каждого, независимо от страны проживания.

Необходимы срочные инвестиции в разработку нового лекарства и разумное использование имеющихся.

В последние годы чрезмерное употребление антибиотиков при обычных инфекциях привело к тому, что они гораздо меньше защищают от серьезных болезней.

Люди умирают от обычных, ранее излечимых болезней, потому что вызывающие их бактерии стали устойчивыми к лечению.

Британские медики предупреждают: стойкость к противомикробным препаратам (Antimicrobial resistance — AMR) является скрытой пандемией, которая может вспыхнуть после Covid-19, если врачи не станут более ответственно относиться к назначению антибиотиков.

Глобальная оценка смертности от AMR основывается на анализе 204 стран, проведенном группой международных исследователей под руководством Университета Вашингтона, США.

По их подсчетам, в 2019 году от болезней, на развитие которых повлиял AMR, умерли до пяти миллионов человек. И это без учета 1,2 млн, которые он привел.

Считается, что в том же году от СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита) умерли 860 тыс. человек, а от малярии – 640 тыс. человек.

Чаще всего люди умирают от инфекций нижних дыхательных путей, таких как пневмония и инфекция кровотока, которые могут вызвать сепсис.

Больше всего жизней унес золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину. Кишечная палочка и некоторые другие бактерии также связаны с высоким уровнем стойкости к лекарствам.

Изучив медкарты пациентов, научные исследования и другие источники, ученые пришли к выводу, что в группе наибольшего риска маленькие дети: примерно каждый пятый случай смерти, связанный с AMR, приходится на детей младше пяти лет.

По оценкам, смертность от AMR:

самая высокая в странах Африки южнее Сахары и Южной Азии, где на каждые 100 тыс. человек фиксируют 24 случая смерти

самая низкая в странах с высоким уровнем дохода, где на каждые 100 тысяч — 13 смертей.

Профессор Крис Мюррей из Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона говорит, что новые данные раскрывают подлинные масштабы устойчивости к антибиотикам по всему миру. И это четкий сигнал к немедленным действиям.

Другие эксперты говорят, что необходимо лучше отслеживать резистентность к антибиотикам в разных странах и регионах. Многие страны мира сталкиваются с проблемой недостаточного доступа к недорогим и эффективным антибиотикам.

Источник: Lancet