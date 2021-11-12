Медицинскую практику сейчас сложно представить без антибиотиков. Их удельный вес среди всех лекарств составляет свыше 30%.

Без антибиотиков лечение инфекционных болезней невозможно. А если учесть, что, как минимум, половина известных недугов так или иначе связана с инфекцией, то антибиотики можно назвать чудодейственным спасательным кругом. Но! Есть и диаметрально противоположная точка зрения.

Некоторые специалисты аргументировано пытаются доказать, что анти­биотики должны быть запрещены к применению, ибо они весьма опасны для человека, и иными их сделать невозмож­но.

В некоторых случаях они могут спровоцировать такие серьезные побочные явления, как расстройство вестибу­лярного аппарата, развитие необратимой глухоты, слепоты.

Впрочем, справедливости ради стоит подчеркнуть, что нет ни одного лекарственного средства, которое не вызывало бы те или иные побочные явления. Но почему-то именно вокруг антибиотиков ломают копья чаще всего.

Так что же такое антибиотики — панацея от многих бед или двуликий Янус в семье ле­карств? С этим вопросом мы обратились к Наталье Литвиненко, доктору медицинских наук, заведующей отделом химиорезистентного туберкулеза Национального института фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского.

Наталья Анатольевна знает об антибиотиках практически все. Она подчеркнула, что их история еще довольно короткая.

Относительно недавно — в 1940 году английским ученым Говарду Флори и З.Б.Чейну впервые удалось получить чистый кристаллический пенициллин. Появление этого лекарства по своему значению и мас­штабам расценивалось как своеобразный выход человека в космос.

Но на самом деле к открытию антибиотиков ученые подошли гораздо раньше, напомнила доктор Литвиненко. В 1928 году шотландец Александр Флеминг описал бактереубива­ющее действие зеленой плесени на стафилококки — микробы, вызывающие нарывы, фурункулы и многие серьезные, а порой и смертельные заболевания.

За открытие пенициллина А.Фле­минг был удостоен Нобелевской премии. И это по праву. Миллионы людей, страдающих казалось бы неизлечимыми хворями, были спасены от неминуемой смерти.

Антибиотики — непростой подарок природы

Оказалось, природа — настоящая кладезь антибиотиков. Защищая себя, некоторые микроорганизмы выделяют в окружающую среду особые вещества.

Представители низших растений — плесневые и лучистые грибы, применяют против врагов пенициллин, стрептомицин, неомицин, тетрациклин.

Известны антибиотики и животного происхождения — к примеру, лизоцим встречается в слюне, слезах, почти во всех тканях животного, экмолин — составная часть молок некоторых рыб.

Казалось бы, еще немного и человечество получит вожделенную панацею от всех болезней. Но иногда эйфория от многообещающего открытия быстро проходила.

Наталья Литвиненко напомнила, что в первые годы применения стрептомицина (40-е годы XX века) возникла иллюзия победы над туберкулезом и его смертельным на то время осложнением — туберку­лезным менингитом.

Медики столкнулись с тем, что при туберкулезе для положительного результата лечение стрептомицином нужно было продолжать не дни, а несколько месяцев. И это породило новую проблему – антибиотикорезистентность, то есть, антибиотик переставал убивать микробы.

Важно! Длительный прием антибиотиков может привести к антибиотикорезистентности: лекарство утрачивает силу, микроб становится неуязвимым.

Не прошло и столетия со дня открытия антибиотиков, а уже появились болезни, им не поддающиеся.

Заявили о себе так называемые супербактерии, для которых антибиотики абсолютно безвредны. В литературе описывают даже антибиотикозависимые формы микроорганизмов, требующие для своего развития именно антибиотиков.

Что же произошло

Оказалось, многие болезнетворные микроорганизмы, чтобы выжить во время атаки антибиотиков, применили новое оружие.

Они, скрещиваясь между собой, научились закреплять в своем генетическом наборе мутации, которые отвечают за устойчивость (невосприимчивость) к антибиотику, и затем передавать эти мутации следующим поколениям микроорганизмов.

Чтобы разорвать замкнутый круг, фармацевты вынуждены постоянно работать над созданием новых поколений уже известных препаратов. Антибиотики каждого нового поколения имеют более широкий спектр действия на микроорганизмы и менее токсичны.

Неужели же микроорганизмы – настолько разумные существа, что способны самостоятельно вырабатывать эффективную защиту от антибиотиков? И да, и нет.

Доктор Литвиненко уверена, основная вина в развитии антибиотикорезистентности лежит, как ни странно, не на микробах и на их природной способности мутировать, а на нас с вами.

Используя антибиотики хаотически, при каждом эпизоде повышения температуры или, например, кашле, при вирусных инфекциях, мы расходуем вхолостую ценный для человечества дар антибиотиков – убивать микробы.

Лакмусовой бумагой такого безответственного разбазаривания силы антибиотиков стала пандемия коронавирусной болезни, когда на пике паники заболевших вирусной инфекцией лечили антибиотиками, зачастую – несколькими сразу.

Важно! Вирусные заболевания антибиотики не лечат!

Если микроб не убит, он делается сильнее

На сегодняшний день известно более 2 тыс. видов антибиотиков, но применяется в виде препаратов всего 150 видов.

Антибиотики действуют по-разному. Одни только угнетают болезнетворные микроорганизмы, не давая им размножаться, другие же их полностью убивают.

Конечно, ценность представляют именно последние, которые способны полностью убрать инфекцию из организма, а не просто остановить рост и размножение микробов.

Важно! Антибиотик, призванный убить болезнетворную бактерию, может сделать ее мутантом, во сто крат более сильным, если применяется неправильно или не по показаниям.

А с микробами-мутантами бороться очень тру­дно. Более того, от больного они могут попасть к здоровому челове­ку, не принимавшему антибиотики, и такой человек может заболеть резистентной (невосприимчивой) к основным антибиотикам формой инфекции.

Например, в послед­нее время участились случаи забо­левания детей стафилококковыми инфекциями, теми самыми, которые на заре эры антибиотиков излечивались в течение нескольких дней, а сейчас требуют применения новых классов антибиотиков, так как основные – не действуют.

Нередки случаи тяжелых стафило­кокковых колитов с поносами, обез­воживанием организма, токсически­ми явлениями, шоком.

Стафилокок­ковая пневмония осложняется абс­цессами, пневмотораксом, образо­ванием кист. Все это объясняется заражением людей теми самыми антибиотикоустойчивыми (невосприимчивыми) формами стафилококков.

От чего зависит эффективность антибиотика

К сожалению, в наших аптеках даже самые сложные антибиотики продаются без рецепта. заболело горло, ухо, живот — заглянул в интернет и сам себе назначил антибиотик.

Следовательно, не исключено, что, принимая препарат наобум, мы способствуем размножению микробов-мутантов, на которые антибиотики не действуют.

Болезнь будет прогрессировать. Чтобы ее побороть, придется добавлять в лечение все новые и новые антибиотики. Это не всегда эффективно, но может увеличить количество побоч­ных явлений и осложнений.

Важно! Перед началом лечения необходимо провести бак­териологическое исследование микроорганизмов, чтобы определить их чувстви­тельность (восприимчивость) к различным антибиотикам, и только потом назначать препараты.

Есть и еще одна проблема, она касается длительности применения антибиотиков, даже если они были назначены правильно.

И вот принимаем мы антибиотики, и нам действительно полегчало, чего же дальше травиться? Так думают многие украинцы.

Наталье Литвиненко приходится всякий раз разъяснять: сим­птомы болезни исчезают гораздо быстрее, чем ее возбудитель, и при преждевременном прекращении приема антибиотика есть реальная опасность, что бактерии приобретут устойчивость к нему, симптомы болезни вернутся, но повторно лечить их уже будет сложнее, так как нужно будет искать новые антибиотики.

Важно! Курс лечения антибиотиком, назначенный врачом, прерывать нельзя: болезнь может вернуться и повторно справиться с ней будет сложнее

Или другая ситуация, когда курс лечения закончен, а мы думаем: была такая тяжелая болезнь, я продолжу прием антибиотика дальше, для профилактики. Это также в разы увеличивает риск появления микробов-мутантов.

Эффективность лечения в значи­тельной степени зависит также и от пра­вильной дозировки лекарств. Пре­парат в уменьшенных дозах обычно недостаточно эффективен, в повышенных — оказывает токсическое дей­ствие.

Доктор Литвиненко особо подчеркивает: только врач устанавливает дозу, исходя из возраста больного, массы тела, локализации очага инфекции, со­стояния выделительной функции почек и печени, а также из особен­ностей действия препарата и лекар­ственной чувствительности возбуди­теля.

Важно! Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики

Наталья Анатольевна уже упоминала об опасности самолечения, но она считает, что нельзя обойти вниманием случаи врачебной ха­латности, недостаточной квалифи­кации медицинских работников.

Исходя из своего опыта, доктор Литвиненко вынуждена признать, что, увы, до 1/3 всех случаев назначения антибиоти­ков, мягко говоря, недостаточно корректны. А оценку повального неправильного лечение антибиотиками кронавирусной пневмонии, наверное, украинской медицине еще предстоит дать.

Алкоголь и антибиотики

Многих интересует, совместимы ли алкоголь и антибиотики. Наталья Литвиненко подчеркнула, что прямого синергического действия между ними нет, но и антибиотики, и алкоголь неблагоприятно влияют в первую очередь на печень и сердце. При одновременном употреблении риск побочных явлений именно со стороны этих органов возрастает в разы.

Впрочем, есть и однозначные противопоказания: пациенты, которым назначены препараты цефалоспориновой группы, а также метронидазол, тинедазол, линезолид и эритромицин однозначно должны воздержаться от употребления спиртных напитков при лечении этими антибиотиками.

Существенно изменяется усваивание антибактериальных препаратов, если запивать их фруктовыми соками, то­низирующими напитками, молоком.