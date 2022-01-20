Від інфекцій, спричинених стійкими до антибіотиків бактеріями, у 2019 році померло понад 1,2 млн людей.
Це більше, ніж від малярії чи СНІДу, свідчать дані найбільшого на сьогодні дослідження.
Найскладніша ситуація у бідних країнах, але стійкість до протимікробних препаратів загрожує кожному, незалежно від країни проживання.
Необхідні термінові інвестиції у розробку нових ліків та розумне використання наявних.
Останніми роками надмірне вживання антибіотиків при звичайних інфекціях призвело до того, що вони значно менше захищають від серйозних хвороб.
Люди помирають від звичайних, раніше виліковних хвороб, тому що бактерії, що їх викликають, стали стійкими до лікування.
Британські медики попереджають: стійкість до протимікробних препаратів (Antimicrobial resistance – AMR) є прихованою пандемією, яка може спалахнути після Covid-19, якщо лікарі не почнуть відповідальніше ставитись до призначення антибіотиків.
Глобальна оцінка смертності від AMR ґрунтується на аналізі 204 країн, який провела група міжнародних дослідників під керівництвом Університету Вашингтона, США.
За їхніми підрахунками, у 2019 році від хвороб, на розвиток яких вплинув AMR, померло до п’яти мільйонів людей. І це без врахування 1,2 млн, які він безпосередньо спричинив.
Вважають, що того ж року від СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту) померли 860 тис. людей, а від малярії – 640 тис.
Найчастіше люди помирають від інфекцій нижніх дихальних шляхів, як-то пневмонія та інфекція кровотоку, які можуть викликати сепсис.
Найбільше життів забрав золотистий стафілокок, стійкий до метициліну. Кишкова паличка та деякі інші бактерії також пов’язані з високим рівнем стійкості до ліків.
Вивчивши медкарти пацієнтів, наукові дослідження та інші джерела, вчені дійшли висновку, що у групі найбільшого ризику – маленькі діти: приблизно кожен п’ятий випадок смерті, пов’язаний з AMR, припадає на дітей молодше п’яти років.
За оцінками, смертність від AMR:
- найвища у країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії, де на кожні 100 тис. людей фіксують 24 випадки смерті
- найнижча у країнах з високим рівнем доходу, де на кожні 100 тисяч – 13 смертей.
Професор Кріс Мюррей з Інституту показників та оцінки здоров’я при Університеті Вашингтона каже, що нові дані розкривають справжні масштаби стійкості до антибіотиків у всьому світі. І це є чітким сигналом до негайних дій.
Інші експерти кажуть, що необхідно краще відстежувати резистентність до антибіотиків у різних країнах та регіонах. Багато країн світу стикаються з проблемою недостатнього доступу до недорогих та ефективних антибіотиків.
Джерело: Lancet