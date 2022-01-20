Британські медики попереджають: стійкість до протимікробних препаратів (Antimicrobial resistance – AMR) є прихованою пандемією, яка може спалахнути після Covid-19, якщо лікарі не почнуть відповідальніше ставитись до призначення антибіотиків.

Глобальна оцінка смертності від AMR ґрунтується на аналізі 204 країн , який провела група міжнародних дослідників під керівництвом Університету Вашингтона, США.

За їхніми підрахунками, у 2019 році від хвороб, на розвиток яких вплинув AMR, померло до п’яти мільйонів людей. І це без врахування 1,2 млн, які він безпосередньо спричинив.

Вважають, що того ж року від СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту) померли 860 тис. людей, а від малярії – 640 тис.

Найчастіше люди помирають від інфекцій нижніх дихальних шляхів, як-то пневмонія та інфекція кровотоку, які можуть викликати сепсис.

Найбільше життів забрав золотистий стафілокок, стійкий до метициліну. Кишкова паличка та деякі інші бактерії також пов’язані з високим рівнем стійкості до ліків.

Вивчивши медкарти пацієнтів, наукові дослідження та інші джерела, вчені дійшли висновку, що у групі найбільшого ризику – маленькі діти: приблизно кожен п’ятий випадок смерті, пов’язаний з AMR, припадає на дітей молодше п’яти років. Читайте також: Антибіотики: чому сьогодні вони не лікують хвороби, з якими успішно справлялися вчора

За оцінками, смертність від AMR:

найвища у країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії, де на кожні 100 тис. людей фіксують 24 випадки смерті

найнижча у країнах з високим рівнем доходу, де на кожні 100 тисяч – 13 смертей.

Професор Кріс Мюррей з Інституту показників та оцінки здоров’я при Університеті Вашингтона каже, що нові дані розкривають справжні масштаби стійкості до антибіотиків у всьому світі. І це є чітким сигналом до негайних дій.