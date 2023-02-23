Референс-лаборатория диагностики ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила наличие нового варианта Омикрона XBB.1.5 в четырех областях Украины.

— Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что XBB.1.5 циркулирует уже на территории четырех областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской, — рассказала руководитель лаборатории Ирина Демчишина.

По словам руководителя отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксаны Кошалко, такое развитие было прогнозируемым, ведь каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.

Эпидемиолог отметила, что сам по себе XBB.1.5 хоть и переносится легче, но способен передаваться быстрее. Это дополнительно нагружает медицинскую систему. Поэтому, чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки.

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— Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, одевайте маску и изолируйтесь как можно скорее, — настаивает Оксана Кошалко.

В ЦОЗ напомнили, что наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания является доступная и безвозмездная вакцинация. Для этого не нужно иметь декларации с семейным врачом: просто приходите в ближайшее медучреждение или центр вакцинации.

Прививка против Covid-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет.