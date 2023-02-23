Референс-лабораторія діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України за результатами секвенування цього тижня підтвердила наявність нового варіанту Омікрону XBB.1.5 у чотирьох областях України.

– Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що XBB.1.5 циркулює вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської, – розповіла керівник лабораторії Ірина Демчишина.

За словами керівника відділу епіднагляду ЦГЗ Оксани Кошалко, такий розвиток був прогнозованим, адже кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє собою попередню.

Епідеміолог зазначила, що сам по собі XBB.1.5, хоч і переноситься легше, але здатен передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Тому, щоб захистити себе і своїх близьких, потрібно вакцинуватися і робити бустерні щеплення.

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– Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, надівайте маску і ізолюйтеся якомога швидше, – наполягає Оксана Кошалко.

У ЦГЗ нагадали, що найбільш ефективним методом запобігання наслідкам захворювання є доступна і безоплатна вакцинація. Для цього не потрібно мати декларації з сімейним лікарем: просто приходьте до найближчого медзакладу або центру вакцинації.

Щеплення проти Covid-19 доступне для всього дорослого населення та дітей від 5 років.