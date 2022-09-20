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Осознанно проглотила 55 батареек: в Ирландии медики спасли 66-летнюю женщину

20 сентября 2022, 13:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Медики Университетской больницы Сент-Винсент в Дублине сообщили о необычном клиническом случае с 66-летней пациенткой, которая осознанно проглотила 55 цилиндрических батареек.

Осознанно проглотила 55 батареек: в Ирландии медики спасли 66-летнюю женщину / 2 images

Сообщается, что несколько из элементов питания вышли наружу естественным путем, остальные пришлось извлекать с помощью хирургического вмешательства.

Известно, что сперва медики решили прибегнуть к консервативному помощи пациентке, рассчитывая на то, что батарейки выйдут естественным путем.

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Но после того, как таким образом организм избавился всего от пяти элементов, было принято решение об оперативном вмешательстве. К тому же сама пациентка уже начала жаловаться на боль в животе и анорексию.

В ходе операции выяснилось, что под тяжестью батареек желудок растянулся и опустился до уровня лобка. Из него достали 46 батареек типа АА и ААА. Остальные четыре, которые застряли в кишечнике, пришлось проталкивать в прямую кишку, где чужеродные предметы подхватили щипцами.

Сообщается, что пациентка уже начала восстанавливаться. Но что толкнуло ее на этот акт осознанного нанесения вреда самой себе, пока остается загадкой.

Источник: Irish Medical Journal

Фото: Irish Medical Journal

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Ирландия Медики Операция
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