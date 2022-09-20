Медики університетської лікарні Сент-Вінсент в Дубліні повідомили про незвичайний клінічний випадок з 66-річною пацієнткою, яка свідомо проковтнула 55 циліндричних батарейок.

Свідомо проковтнула 55 батарейок: в Ірландії медики врятували 66-річну жінку / 2 зображення

Повідомляється, що кілька з елементів живлення вийшли назовні природним шляхом, інші довелося витягувати за допомогою хірургічного втручання.

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Відомо, що спершу медики вирішили вдатися до консервативної допомоги пацієнтці, розраховуючи на те, що батарейки вийдуть природним шляхом.

Але після того, як таким чином організм позбувся лише від п’яти елементів, було прийнято рішення про оперативне втручання. До того ж сама пацієнтка вже почала скаржитися на біль у животі та анорексію.

В ході операції з’ясувалося, що під вагою батарейок шлунок розтягнувся і опустився до рівня лобка. З нього дістали 46 батарейок типу АА і ААА. Інші чотири, які застрягли в кишечнику, довелося проштовхувати в пряму кишку, де чужорідні предмети підхопили щипцями.

Повідомляється, що пацієнтка вже почала відновлюватися. Але що штовхнуло її на цей акт усвідомленого нанесення шкоди самій собі, поки залишається загадкою.

Джерело: Irish Medical Journal

Фото: Irish Medical Journal