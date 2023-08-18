Впервые в истории медицины человеку успешно пересадили свиные почки.

Ученые из Университета Алабамы, которые осуществили революционную операцию, объявили, что органы не только прижились, но и успешно функционируют — производят мочу, очищают организм нового хозяина от токсичных продуктов жизнедеятельности.

Обнадеживающий результат операции открывает новые горизонты в трансплантологии. Он дает надежду десяткам тысяч пациентов, ожидающих пересадки почек.

К сожалению, не все дождутся, потому что спрос на донорские органы в мире превышает предложение.

По статистике, например, только в США из каждых пяти больных из листа ожидания, двое умирают в течение пяти лет после установления диагноза, так и не дождавшись совместимого донорского органа.

К этому чрезвычайно важному событию в медицинском мире, правда, нужны два разъяснения.

Первое — поскольку пересадка экспериментальная, ее провели пациенту, у которого была констатирована смерть мозга.

Жизнедеятельность организма поддерживалась лишь с помощью аппаратуры. Конечно, с согласия родственников, мужчина стал участником важного эксперимента.

И второе — почка была не простой свиньи, а генно модифицированной.

Чтобы после операции не было отторжения донорского органа, как чужеродного, свиные почки для трансплантации выращивают специально и отключают в ДНК исключительно свиные гены, после чего дополняют их человеческими.

Впервые это удалось сделать успешно.

Свиные почки, пересаженные человеку, исправно функционируют уже более месяца. Ученые отмечают, что и образцы тканей почек, которые отбирают ежедневно, не имеют никаких патологических изменений.