Уперше в історії медицини людині успішно пересадили свинячі нирки.

Вчені з Університету Алабами, які здійснили революційну операцію, оголосили, що органи не лише прижилися, а й успішно функціонують – виробляють сечу, очищають організм нового господаря від токсичних продуктів життєдіяльності.

Обнадійливий результат операції відкриває нові горизонти в трансплантології. Він дає надію десяткам тисяч пацієнтів, які очікують пересадки нирок.

На жаль, не всі дочекаються, бо попит на донорські органи у світі перевищує пропозицію.

За статистикою, приміром, лише у США з кожних п’яти хворих з листа очікування, двоє помирають протягом п’яти років після встановлення діагнозу, так і не дочекавшись сумісного донорського органу.

До цієї надзвичайно важливої події у медичному світі, щоправда, потрібні два роз’яснення.

Перше – оскільки пересадка експериментальна, її провели пацієнту, у якого була констатована смерть мозку. Життєдіяльність організму підтримувалася лише з допомогою апаратури.

Звісно, за згодою родичів, чоловік став учасником важливого експерименту.

І друге – нирка була не простої свині, а генно модифікованої.

Щоб після операції не було відторгнення донорського органу, як чужорідного, свинячі нирки для трансплантації вирощують спеціально та відключають у ДНК виключно свинячі гени, після чого доповнюють їх людськими.

Уперше це вдалося зробити успішно.

Свинячі нирки, пересаджені людині, справно функціонують уже понад місяць. Учені відмічають, що й зразки тканин нирок, які відбирають щодня, не мають жодних патологічних змін.