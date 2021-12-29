На прошлой неделе количество госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией подскочило на 30%. Вариант Омикрон распространился со скоростью лесного пожара. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Уточняется, что только в Нью-Йорке количество госпитализаций детей выросло в пять раз с начала декабря, причем почти все это происходит среди непривитых маленьких пациентов.

— Родители должны серьезно отнестись к варианту Омикрон. Вакцинация вашего ребенка сохраняет его в большей безопасности, чем заражение этим вирусом без какого-либо иммунитета, — заявила главный педиатр клиники в Нью-Йорке Салли Пермар.

По ее словам, наблюдаемые симптомы достаточно серьезны, чтобы принимать немедленное решение о госпитализации. Вот почему необходимо повысить уровень вакцинации детей, особенно в возрастной группе от 5 до 11 лет.

Несмотря на рост числа госпитализаций, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул планирует призвать всех школьных директоров держать свои классы открытыми. Она заявила, что готова предоставить дополнительные ресурсы, чтобы не прерывать очное обучение.

Внедрите вакцинацию для всех школьников, используйте тестирование, маски, обычное мытье рук и социальное дистанцирование, чтобы дети продолжали ходить в школу, даже при таком росте случаев заболевания, советует мэр мегаполиса.