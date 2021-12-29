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Симптомы Омикрона очень серьезные: количество госпитализаций детей в США за неделю выросло на 30%

29 декабря 2021, 13:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ребенок
Источник: Depositphotos

На прошлой неделе количество госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией подскочило на 30%. Вариант Омикрон распространился со скоростью лесного пожара. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Уточняется, что только в Нью-Йорке количество госпитализаций детей выросло в пять раз с начала декабря, причем почти все это происходит среди непривитых маленьких пациентов.

— Родители должны серьезно отнестись к варианту Омикрон. Вакцинация вашего ребенка сохраняет его в большей безопасности, чем заражение этим вирусом без какого-либо иммунитета, — заявила главный педиатр клиники в Нью-Йорке Салли Пермар.

По ее словам, наблюдаемые симптомы достаточно серьезны, чтобы принимать немедленное решение о госпитализации. Вот почему необходимо повысить уровень вакцинации детей, особенно в возрастной группе от 5 до 11 лет.

Несмотря на рост числа госпитализаций, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул планирует призвать всех школьных директоров держать свои классы открытыми. Она заявила, что готова предоставить дополнительные ресурсы, чтобы не прерывать очное обучение.

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Внедрите вакцинацию для всех школьников, используйте тестирование, маски, обычное мытье рук и социальное дистанцирование, чтобы дети продолжали ходить в школу, даже при таком росте случаев заболевания, советует мэр мегаполиса.

Источник
MedicalXpress
Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , США , Штамм Омикрон
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