В Украине по состоянию на 28 декабря зафиксировали пять новых случаев заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Первый случай был подтвержден 18 декабря в главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых — в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского.

Всего уже выявили шесть случаев заболевания штаммом Омикрон. Два случая подтвердили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин.

Три человека вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Первый пациент перенес болезнь легко и уже получил отрицательный результат тестирования.

По данным Минздрава, в настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц. В министерстве призывают воздержаться от поездок в страны, где распространен новый вариант вируса.

Первый случай нового штамма коронавируса зафиксировали в Украине 18 декабря.

С 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый Covid-штамм Омикрон. Речь идет о Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик, Республике Малави.