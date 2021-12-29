В Україні станом на 28 грудня зафіксували п’ять нових випадків захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Перший випадок підтвердили 18 грудня у Головній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я за допомогою секвенатора. П’ять нових – в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Загалом вже виявили шість випадків захворювання на штам Омікрон. Два випадки підтвердили у мешканців Києва та два – у жителів Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі. Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків.

Троє осіб повернулись з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах. Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

За даними МОЗ, нині триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб. У міністерстві закликають утриматись від поїздок до країн, де поширений новий варіант вірусу.

Перший випадок нового штаму коронавірусу зафіксували в Україні 18 грудня.

З 3 грудня Україна запровадила обов’язкову самоізоляцію для осіб, які повернулись із країн, де стрімко поширюється новий Covid-штам Омікрон. Йдеться про Південно-Африканську Республіку, Республіку Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіку Мозамбік, Республіку Малаві.