У Києві зафіксовано новий штам коронавірусу Омікрон. Це збіглося з початком у столичних навчальних закладах канікул, які завершаться 9 січня 2022 року. У цей період дуже важливо зберегти здоров’я наших дітей, щоб до навчання вони повернулися зміцнілими і повними сил.

Саме тому дуже важливо дотримуватися елементарних правил і обмежень, які діють в жовтій зоні епідемічної небезпеки.

Перелік обмежень встановлено постановою Кабміну № 1236 від 9 грудня 2020 року.

Таким чином у Києві заборонено пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, зокрема метрополітеном) без:

наявності у них негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від Covid-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози;

жовтого або зеленого Covid-сертифіката;

документа про одужання особи від коронавірусної хвороби.

Крім того, особам, які не досягли 18 років, заборонено відвідування ТРЦ без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену терміном дії 72 години, або зелений Covid-сертифікат, або документ про одужання.

Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу заразність, аніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

Бережіть себе і своїх близьких. Не забувайте про елементарні правила безпеки: дотримуйтесь маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками. Якщо відчуваєте себе хворими, залишайтеся вдома.