В Киеве зафиксирован новый штамм коронавируса Омикрон. Это совпало с началом в столичных учебных заведениях каникул, которые завершатся 9 января 2022 года. В это период очень важно сохранить здоровье наших детей, чтобы к учебе они вернулись окрепшими и полными сил.

Именно поэтому очень важно придерживаться элементарных правил и ограничений, которые действуют в желтой зоне эпидемической опасности.

Перечень Covid-ограничений установлен постановлением Кабмина № 1236 от 9 декабря 2020 года.

Таким образом в Киеве запрещено пассажирам, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без:

наличия у них отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины от Covid — 19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы

19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы желтого или зеленого Covid-сертификата

документа о выздоровлении лица от коронавирусной болезни.

Кроме того, лицам, которые не достигли 18 лет, запрещено посещение ТРЦ без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, или зеленый Covid-сертификат, или документ о выздоровлении.

Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей заразностью, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.

Берегите себя и своих близких.Не забывайте об элементарных правилах безопасности: соблюдайте масочный режима, держите дистанцию, пользуйтесь антисептиками. Если чувствуете себя больными, оставайтесь дома.