Сразу два новых британских исследования показали, что Covid-вариант Омикрон может быть более мягким в отношении течения болезни, чем Дельта-версия, но гораздо чаще поражает молодых людей.

При этом ученые подчеркивают, что даже на фоне довольно оптимистичных прогнозов следует учитывать тот факт, что Омикрон распространяется намного быстрее Дельты и эффективнее избегает вакцинальной защиты. То есть большое количество инфекций по-прежнему может перегрузить больницы.

— Осторожный оптимизм, пожалуй, лучший способ взглянуть на Омикрон, — отметил биохимик из Университета Вандербильта, изучающий вирусы, Мануэль Аскано-младший.

Анализ, проведенный группой реагирования на Covid-19 Имперского колледжа Лондона, оценил риски госпитализации для случаев Омикрона в Англии, обнаружив, что люди, инфицированные этим вариантом, примерно на 20% реже обращаются в больницу, чем люди, заразившиеся Дельта-вариантом.

Отдельное исследование, проведенное в Шотландии учеными из Эдинбургского университета и другими экспертами, показало, что риск госпитализации при заражении Омикроном на две трети меньше, чем в случае инфицирования Дельтой.

Но это исследование показало, что почти 24 тыс. случаев Омикрона в Шотландии были преимущественно среди пациентов в возрасте от 20 до 39 лет. Хотя у молодых людей гораздо меньше шансов заболеть тяжелыми случаями Covid-19.

Результаты еще не были рассмотрены другими экспертами, что является золотым стандартом в научных исследованиях.

Данные из Южной Африки, где этот вариант был впервые обнаружен, также предполагают, что Омикрон там может быть более мягким. Как заявил клинический эпидемиолог инфекционных заболеваний из Южной Африки Салим Абдул Карим, общий уровень госпитализации составляет от 2% до 4% по сравнению с предыдущим годом, когда он был ближе к 20%.