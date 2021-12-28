Відразу два нових британських дослідження показали, що Covid-варіант Омікрон може бути більш м’яким щодо перебігу хвороби, ніж Дельта-версія, але набагато частіше вражає молодих людей.

При цьому вчені підкреслюють, що навіть на тлі досить оптимістичних прогнозів слід враховувати той факт, що Омікрон поширюється набагато швидше за Дельту і ефективніше уникає вакцинального захисту. Тобто велика кількість інфекцій, як і раніше, може перевантажити лікарні.

– Обережний оптимізм, мабуть, найкращий спосіб поглянути на Омікрон, – зазначив біохімік з Університету Вандербільта, який вивчає віруси, Мануель Аскано-молодший.

Аналіз, проведений групою реагування на Covid-19 Імперського коледжу Лондона, оцінив ризики госпіталізації для випадків Омікрону в Англії, виявивши, що люди, інфіковані цим варіантом, приблизно на 20% рідше звертаються до лікарні, ніж люди, які заразилися Дельта-варіантом.

Окреме дослідження, проведене в Шотландії вченими з Единбурзького університету та іншими експертами, показало, що ризик госпіталізації при зараженні Омікроном на дві третини менше, ніж у разі інфікування Дельтою.

Але це дослідження показало, що майже 24 тис. випадків Омікрону в Шотландії були переважно серед пацієнтів віком від 20 до 39 років. Хоча у молодих людей набагато менше шансів захворіти важкими випадками Covid-19.

Результати ще не були розглянуті іншими експертами, що є золотим стандартом у наукових дослідженнях.

Дані з Південної Африки, де цей варіант був вперше виявлений, також припускають, що Омікрон там може бути більш м’яким. Як заявив клінічний епідеміолог інфекційних захворювань з Південної Африки Салім Абдул Карім, загальний рівень госпіталізації становить від 2% до 4% порівняно з попереднім роком, коли він був ближче до 20%.