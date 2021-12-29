Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Симптоми Омікрона дуже серйозні: кількість госпіталізацій дітей в США за тиждень зросла на 30%

29 Грудня 2021, 13:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ребенок
Джерело: Depositphotos

Минулого тижня кількість госпіталізацій дітей з коронавірусною інфекцією підскочила на 30%. Варіант Омікрон поширився зі швидкістю лісової пожежі. Про це повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США.

Уточнюється, що тільки в Нью-Йорку кількість госпіталізацій дітей зросла в п’ять разів з початку грудня, причому майже все це відбувається серед нещеплених маленьких пацієнтів.

– Батьки повинні серйозно поставитися до варіанту Омікрон. Вакцинація вашої дитини зберігає її в більшій безпеці, ніж зараження цим вірусом без будь-якого імунітету, – заявила головний педіатр клініки в Нью-Йорку Саллі Пермар.

За її словами, спостережувані симптоми досить серйозні, щоб приймати негайне рішення про госпіталізацію. Ось чому необхідно підвищити рівень вакцинації дітей, особливо у віковій групі від 5 до 11 років.

Незважаючи на зростання кількості госпіталізацій, губернатор Нью-Йорка Кеті Гочул планує закликати всіх шкільних директорів тримати свої класи відкритими. Вона заявила, що готова надати додаткові ресурси, щоб не переривати очне навчання.

Читайте також:
коронавирусОмікрон-тенденції: менше госпіталізацій, але набагато частіше вражає молодих

Впровадьте вакцинацію для всіх школярів, використовуйте тестування, маски, звичайне миття рук і соціальне дистанціювання, щоб діти продовжували ходити в школу, навіть за такого зростання випадків захворювання, радить мер мегаполісу.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , США , Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка