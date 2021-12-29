Минулого тижня кількість госпіталізацій дітей з коронавірусною інфекцією підскочила на 30%. Варіант Омікрон поширився зі швидкістю лісової пожежі. Про це повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань США.

Уточнюється, що тільки в Нью-Йорку кількість госпіталізацій дітей зросла в п’ять разів з початку грудня, причому майже все це відбувається серед нещеплених маленьких пацієнтів.

– Батьки повинні серйозно поставитися до варіанту Омікрон. Вакцинація вашої дитини зберігає її в більшій безпеці, ніж зараження цим вірусом без будь-якого імунітету, – заявила головний педіатр клініки в Нью-Йорку Саллі Пермар.

За її словами, спостережувані симптоми досить серйозні, щоб приймати негайне рішення про госпіталізацію. Ось чому необхідно підвищити рівень вакцинації дітей, особливо у віковій групі від 5 до 11 років.

Незважаючи на зростання кількості госпіталізацій, губернатор Нью-Йорка Кеті Гочул планує закликати всіх шкільних директорів тримати свої класи відкритими. Вона заявила, що готова надати додаткові ресурси, щоб не переривати очне навчання.

Впровадьте вакцинацію для всіх школярів, використовуйте тестування, маски, звичайне миття рук і соціальне дистанціювання, щоб діти продовжували ходити в школу, навіть за такого зростання випадків захворювання, радить мер мегаполісу.