В пятницу, 10 июня, популярный исполнитель Джастин Бибер объявил, что у него синдром Рамзи Ханта — редкое заболевание, из-за которого у него парализована половина лица.

Об этом сообщил сам певец на своей странице в Instagram.

— Этот вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы и вызывает паралич моего лица. Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица. Эта ноздря не двигается, — написал он.

Джастин Бибир заявил, что, в связи с состоянием здоровья, отменит свои предстоящие даты тура, так как он физически явно не в состоянии это сделать.

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Что такое синдром Рамсея-Ханта

Синдром Рамсея-Ханта — это неврологическое заболевание, вызванное вирусом ветряной оспы, который провоцирует ветряную оспу у детей и опоясывающий лишай у взрослых.

Вирус может оставаться в организме человека на протяжении всей жизни, даже после того, как он вылечился от ветряной оспы, но в какой-то период как бы просыпаться, раздражая и воспаляя нервы на лице.

— Нервы на нашем лице проходят через довольно узкие костные каналы. Когда они воспаляются, то набухают и теряют способность функционировать, — объяснила специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Вашингтонского университета Анна Уолд.

Болезнь поражает мужчин и женщин в равной степени и может привести к параличу одной стороны лица и болезненной сыпи с образованием волдырей.

Это чаще встречается у пожилых людей. У некоторых пациентов наблюдаются изменения слуха: они воспринимают звуки громче в одном ухе, чем в другом, или у них развивается шум в ушах (хронический звон в ушах) или даже глухота на одно ухо. Боль в ухе и лице обычно является частью синдрома, и некоторые пациенты могут страдать от головокружения.

Синдром Рамсея-Ханта каждый год только у пяти-десяти из каждых 100 тыс. человек.

— Это может случиться с каждым. Но это не то, чего люди должны бояться, — отметил директор по профилактике и контролю инфекций в центре Маунт-Синай в Нью-Йорке Валид Джавид.

Синдром официально известен как опоясывающий лишай. Его более распространенное название происходит от невролога Джеймса Рамзи Ханта, который первым описал болезнь.

По словам исследователей, людям с синдромом может потребоваться много времени, чтобы получить точный диагноз.

Как лечится синдром Рамзи-Ханта

По словам медиков, большинство людей с синдромом Рамзи-Ханта полностью выздоравливают, хотя продолжительность заболевания может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Лечение обычно включает прием противовирусных препаратов. Некоторым пациентам также могут быть назначены стероиды.

Фото: Instagram