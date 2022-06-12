У п’ятницю, 10 червня, популярний виконавець Джастін Бібер оголосив, що у нього синдром Рамзі Ханта – рідкісне захворювання, через яке у нього паралізована половина обличчя.

Про це повідомив сам співак на своїй сторінці в Instagram.

– Цей вірус вражає нерв в моєму вусі й мої лицьові нерви та викликає параліч мого обличчя. Як бачите, це око не моргає. Я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається, – написав він.

Джастін Бібір заявив, що, у зв’язку зі станом здоров’я, скасує свої майбутні дати туру, так як він фізично явно не в змозі це зробити.

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Що таке синдром Рамсея-Ханта

Синдром Рамсея-Ханта – це неврологічне захворювання, викликане вірусом вітряної віспи, який провокує вітряну віспу у дітей й оперізуючий лишай у дорослих.

Вірус може залишатися в організмі людини протягом усього життя, навіть після того, як вона вилікувалася від вітряної віспи, але в якийсь період як би прокидається, дратуючи й запалюючи нерви на обличчі.

– Нерви на нашому обличчі проходять через досить вузькі кісткові канали. Коли вони запалюються, то набухають й втрачають здатність функціонувати, – пояснила фахівець з інфекційних захворювань в медичній школі Вашингтонського університету Анна Уолд.

Хвороба вражає чоловіків і жінок в рівній мірі та може привести до паралічу одного боку обличчя й болючого висипу з утворенням пухирів.

Це частіше зустрічається у літніх людей. У деяких пацієнтів спостерігаються зміни слуху: вони сприймають звуки голосніше в одному вусі, ніж в іншому, або у них розвивається шум у вухах (хронічний дзвін у вухах) або навіть глухота на одне вухо. Біль у вусі й обличчі зазвичай є частиною синдрому, і деякі пацієнти можуть страждати від запаморочення.

Синдром Рамсея-Ханта щороку тільки у п’яти-десяти з кожних 100 тис. осіб.

– Це може статися з кожним. Але це не те, чого люди повинні боятися, – зазначив директор з профілактики та контролю інфекцій в центрі Маунт-Синай в Нью-Йорку Валід Джавід.

Синдром офіційно відомий як оперізуючий лишай. Його більш поширена назва походить від невролога Джеймса Рамзі Ханта, який першим описав хворобу.

За словами дослідників, людям з синдромом може знадобитися багато часу, щоб отримати точний діагноз.

Як лікується синдром Рамзі-Ханта

За словами медиків, більшість людей з синдромом Рамзі-Ханта повністю одужують, хоча тривалість захворювання може варіюватися від декількох тижнів до декількох місяців.

Лікування зазвичай включає прийом противірусних препаратів. Деяким пацієнтам також можуть бути призначені стероїди.

Фото: Instagram