В Харькове продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. В больницах заканчиваются места для пациентов со средним и тяжелым течением Covid-19.

Об этом рассказала директор Харьковского областного диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова в комментарии одному из изданий. По ее словам, медучреждение определено как опорное для лечения коронавируса. Там находится 190 пациентов, хотя диспансер рассчитан на 170 мест.

— Больница заполнена на 110%. Сегодня у нас 190 пациентов в двух отделениях и реанимации. Доставляли кровати без кислорода, — отметила Пирогова.

Директор утверждает, что 140 пациентов из 190 нуждаются в кислородной поддержке. Средний возраст больных 65-75 лет, но есть люди которым 28 и 91 год. Она добавила, что в медучреждении сформировано семь команд врачей, то есть специалистов хватает.

В Харькове больных коронавирусом начал принимать госпиталь ветеранов войны. 5 октября возле медучреждения образовалась большая очередь из автомобилей скорой помощи.

По словам директора областного Департамента здравоохранения Максима Хаустова, для лечения больных коронавирусом развернуто 256 мест, из которых заполнены уже 64.

— Сегодня утром там была заправка кислородом. Они готовы принимать больных на полную мощность. Открылись вчера с вечера, там уже есть больные, — сказал он.

В Харькове утром 5 октября койки для Covid-больных в городской больнице были заполнены на 79%, то есть было только 50 свободных мест.

Источник: Суспільне