У Харкові продовжує погіршуватися ситуація із поширенням коронавірусу. У лікарнях закінчуються місця для пацієнтів із середнім та тяжким перебігом Covid-19.

Про це розповіла директор Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту Ірина Пирогова у коментарі одному з видань. За її словами, медзаклад визначений як опорний для лікування коронавірусу. Там перебуває 190 пацієнтів, хоча диспансер розрахований на 170 місць.

– Лікарня заповнена на 110%. Сьогодні у нас 190 пацієнтів у двох відділеннях і реанімації. Доставляли ліжка без кисню, – зазначила Пирогова.

Директор стверджує, що 140 пацієнтів зі 190 потребують кисневої підтримки. Середній вік хворих 65-75 років, але є люди яким 28 та 91 рік. Вона додала, що у медзакладі сформовано сім команд лікарів, тобто спеціалістів вистачає.

У Харкові хворих на коронавірус почав приймати госпіталь ветеранів війни. 5 жовтня біля медзакладу утворилася велика черга з автомобілів швидкої допомоги.

За словами директора обласного Департаменту здоров’я Максима Хаустова, для лікування хворих на коронавірус розгорнуто 256 місць, з яких заповнені вже 64.

– Сьогодні зранку там було заправлення киснем. Вони готові приймати хворих на повну потужність. Відкрилися вчора з вечора, там вже є хворі, – сказав він.

У Харкові зранку 5 жовтня ліжка для Covid-хворих у міській лікарні були заповнені на 79%, тобто було тільки 50 вільних місць.

Джерело: Суспільне