Команда ученых Корнельского и Байротского университетов в США провели исследование нового негормонального метода контрацепции для мужчин. Речь идет о таблетке, прием которой обеспечивает бесплодие на несколько часов.

Прежде чем в этом убедиться, ученые провели серию опытов на мышах. В итоге выяснилось, что эффективность контрацептива достигает 100% в первые два часа после приема и полностью исчезает, возвращая нормальную фертильность, в течение суток.

По словам исследователей, в настоящее время мужчинам по сути доступны два метода контрацепции. Это презервативы, эффективность которых сильно зависит от правильности использования. И хирургическое повреждение семявыводных протоков, которое обычно навсегда делает мужчину бесплодным.

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Американские же исследователи представили новую концепцию мужского орального контрацептива. Это негормональное средство, подавляющее бикарбонатзависимую растворимую аденилатциклазу — белок, который придает сперматозоидам в сперме подвижность и способность оплодотворить яйцеклетку.

Опыты на мышах показали, что уже через 30 минут после принятия препарата у самцов становятся неактивными сперматозоиды, но это никак не отражается на поведении самих животных.

Эффективность противозачаточного средства в первые два часа составляла 100% и ни одно из 52 спариваний не закончилось беременностью самок.

После трех часов фертильность начинала возвращаться в норму и составляла 91%, а через 24 часа сперматозоидам уже ничто не мешало оплодотворять яйцеклетки.

По словам ученых, предварительные опыты на мышах дают надежду, что мужчины получат эффективный и безопасный контрацептив, который можно использовать “по требованию”, а не постоянно, достигая временного бесплодия после единственной дозы.

Источник: nauka.ua