Противовирусный препарат Paxlovid, который разработала фармацевтическая компания Pfizer, снижает риск госпитализации или смерти от Covid-19 на 89%

Об этом сообщили на сайте компании ссылкой на промежуточные результаты исследования клинических испытаний этого лекарственного средства.

По результатам исследования, среди 389 пациентов, которые получили Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, только трое, или 0,8%, попали в больницу. В группе плацебо были госпитализированы 27 человек из 385, то есть 7%.

— Семь человек, которые получали плацебо, умерли во время исследований. В то же время среди тех, кто получал лечение, никто не умер, — отметили в компании.

Подобные результаты получили в группе, которая начала получать лечение в течение пяти дней от начала симптомов.

По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурла, результаты исследования являются переломным моментом в глобальных усилиях, направленных на борьбу с разрушительными последствиями пандемии.

— Разработанное нами лекарственное средство может спасти жизни пациентов, уменьшить тяжесть течения Covid-19 и предотвратить девять из десяти госпитализаций, — отметил он.

Компания планирует как можно быстрее подать заявку на получение разрешения для применения Paxlovid в экстренных случаях.

Препарат Paxlovid предназначен для пожилых людей и для тех, кто имеет более высокий риск тяжелого течения болезни.

Великобритания стала первой страной в мире, которая дала условное разрешение на использование противовирусного препарата Molnupiravir.

Его разработали американские фармаконцерны Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Препарат показал безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением Covid-19, у которых повышенный риск развития серьезного заболевания.

Источник: Pfizer