Противірусний препарат Paxlovid, який розробила фармацевтична компанія Pfizer, знижує ризик госпіталізації чи смерті від Covid-19 на 89%

Про це повідомили на сайті компанії посиланням на проміжні результати дослідження клінічних випробувань цього лікарського засобу.

За результатами дослідження, серед 389 пацієнтів, які отримали Paxlovid протягом трьох днів після появи симптомів, тільки троє, або 0,8%, потрапили в лікарню. У групі плацебо було госпіталізовано 27 осіб з 385, тобто 7%.

– Семеро осіб, які отримували плацебо, померли під час досліджень. Водночас серед тих, хто отримував лікування, не помер ніхто, – зазначили у компанії.

Подібні результати отримали в групі, яка почала отримувати лікування протягом п’яти днів від початку симптомів.

За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурла, результати дослідження є переломним моментом у глобальних зусиллях, направлених на боротьбу з руйнівними наслідками пандемії.

– Розроблений нами лікарський засіб може врятувати життя пацієнтів, зменшити важкість перебігу Covid-19 та запобігти дев’яти з десяти госпіталізацій, – зазначив він.

Компанія планує якнайшвидше подати заявку на отримання дозволу для застосування Paxlovid в екстрених випадках.

Препарат Paxlovid призначений для людей похилого віку і тих, хто має вищий ризик важкого перебігу хвороби.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка дала умовний дозвіл на використання противірусного препарату Molnupiravir.

Його розробили американські фармаконцерни Merck та Ridgeback Biotherapeutics. Препарат показав безпеку та ефективність для зниження ризику госпіталізації та летального результату пацієнтів з м’яким та помірним перебігом Covid-19, у яких підвищений ризик розвитку серйозного захворювання.

Джерело: Pfizer