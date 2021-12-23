Препарат для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести разрешен для применения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приняло положительное решение по экстренному применению таблеток Паксловид компании Pfizer.

Допускается прием лекарства подростками старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг и взрослым. Показаниями являются положительный результат теста на SARS-CoV-2 и высокий риск развития тяжелой формы Covid-19.

Таблетки доступны только по рецепту и рекомендуются к использованию в течение пяти дней с момента появления симптомов. Они не предназначены для предконтактной или постконтактной профилактики Covid-19 и не заменяют вакцинацию.

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Безопасность и эффективность лекарства для лечения Covid-19 продолжают оценивать. Среди возможных побочных эффектов: нарушение вкусовых ощущений, диарея, повышение артериального давления и мышечные боли.

Использование Паксловида у людей с неконтролируемым или недиагностированным ВИЧ-1 может привести к резистентности инфекции.

Источник: FDA