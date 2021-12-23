Препарат для лікування коронавірусної хвороби легкого та середнього ступеня тяжкості дозволено для застосування.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США ухвалило позитивне рішення щодо екстреного застосування таблеток Паксловід компанії Pfizer.

Дозволяється приймання ліків підлітками старше 12 років з масою тіла не менше 40 кг та дорослим. Показаннями є позитивний результат тесту на SARS-CoV-2 та високий ризик розвитку тяжкої форми Covid-19.

Таблетки доступні лише за рецептом та рекомендуються до використання протягом п’яти днів з моменту появи симптомів. Вони не призначені для передконтактної або постконтактної профілактики Covid-19 та не замінюють вакцинацію.

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Безпека та ефективність ліків для лікування Covid-19 продовжують оцінювати. Серед можливих побічних ефектів: порушення смакових відчуттів, діарея, підвищення артеріального тиску та м’язові болі.

Використання Паксловіду у людей з неконтрольованим або недіагностованим ВІЛ-1 може призвести до резистентності до інфекції.

Джерело: FDA