В США одобрили первые пероральные таблетки от послеродовой депрессии, которой в стране страдает каждая восьмая новоиспеченная мама. Хотя цифры могут быть значительно выше, поскольку не все женщины с тревожными расстройствами после родов обращаются к врачам.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), женщины с тяжелой послеродовой депрессией могут испытывать суицидальные мысли, а материнская смертность от самоубийства составляет около 20% всех смертей, происходящих после родов.

— Послеродовая депрессия — это серьезное психическое заболевание, которое может привести к трагическим последствиям — самоубийству или нанесению вреда ребенку, — отмечает доктор Тиффани Р. Фарчионе, директор отдела психиатрии Центра оценки и исследования лекарственных средств FDA.

Новые лекарства, которые будут выпускаться под названием Zurzuvae, смогут снять симптомы послеродовой депрессии за дни, а не за недели или месяцы, что присуще для других препаратов от депрессии.

Курс лечения рассчитан на две недели — надо принимать по одной таблетке ежедневно. Самыми распространенными побочными эффектами после приема нового лекарства являются сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда.

В FDA советуют воздержаться от вождения авто и планирования новой беременности во время лечения.

В 2019 году в США уже было одобрено лекарство от послеродовой депрессии — специальная капельница. Но неудобство заключалось в том, что препарат надо было вводить непрерывно в течение 60 часов. Это было возможно только в медицинском учреждении. Поэтому не все мамы с послеродовой депрессией соглашались на такое лечение.