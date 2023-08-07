В США схвалили перші пероральні таблетки від післяпологової депресії, на яку в країні страждає кожна восьма новоспечена мама. Хоча цифри можуть бути значно вищими, оскільки не всі жінки з тривожними розладами після пологів звертаються до лікарів.

За даними Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), жінки з важкою післяпологовою депресією можуть відчувати суїцидальні думки, а материнська смертність від самогубства становить близько 20% усіх смертей, що відбуваються після пологів.

– Післяпологова депресія – це серйозне психічне захворювання, яке може призвести до трагічних наслідків – самогубства чи нанесення шкоди дитині, – зазначає доктор Тіффані Р. Фарчіоне, директор відділу психіатрії Центру оцінки та дослідження лікарських засобів FDA.

Нові лікі, які будуть випускатися під назвою Zurzuvae, зможуть зняти симптоми післяпологової депресії за дні, а не за тижні чи місяці, що притаманне для інших препаратів від депресії.

Курс лікування розрахований на два тижні – треба приймати по одній таблетці щоденно. Найпоширенішими побічними ефектами після прийому нових ліків є сонливість, запаморочення, діарея, втома, застуда.

У FDA попередили про утримання водіння авто та планування нової вагітності під час лікування.

У 2019 році в США вже були схвалені ліки від післяродової депресії – спеціальна крапельниця. Але незручність полягала в тому, що препарат треба було вводити безперервно протягом 60 годин. Це було можливо робити тільки у медичному закладі. Тому не всі мами з післяпологовою депресією погоджувались на таке лікування.