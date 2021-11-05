Львовская больница скорой помощи, которая имеет 50 реанимационных Covid-коек, до понедельника разворачивает еще 50, чтобы было 100.
Сегодня уже 15 поставили.
Наутро в реанимации было занято 49 коек. То есть, оставалась одна.
— Больница скорой помощи столкнулась с такой ситуацией, что, к сожалению, большая часть госпитализированных нуждается в интенсивной терапии, — сказала заведующая реанимации Натальи Матолинец. — Если в прошлую волну мы имели 500-600 пациентов в клинике, из которых 25-30 нуждались в интенсивной терапии, то на сегодняшний день из 465 пациентов, которые есть в стационаре, нуждаются в интенсивной терапии почти 100 пациентов.
Администрация больницы решила развернуть дополнительные реанимационные койки, и с понедельника реанимация БСМП будет работать на 100 коек Covid-блока интенсивной терапии. Это требует дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, дополнительных кроватей, медицинского персонала. Но это спасение чьей-то жизни, поэтому это решение принято и оно воплощается.
— На сегодняшний день мы развернули 15 коек на красной зоне КБСМП, — сообщила Наталья Матолинец. — А с понедельника на первом этаже клиники будет развернуто еще 35 коек, чтобы в общем количестве нам выйти на 100 коек.
Сейчас в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова:
- Всего пациентов с пневмониями — 461
- Поступило за сутки — 41
- Выписано — 28
- На интенсивной терапии — 49
- НА ИВЛ — 43
- Умерло — 13.
Источник: КБСМП