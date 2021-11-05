Львовская больница скорой помощи, которая имеет 50 реанимационных Covid-коек, до понедельника разворачивает еще 50, чтобы было 100.

Сегодня уже 15 поставили.

Наутро в реанимации было занято 49 коек. То есть, оставалась одна.

— Больница скорой помощи столкнулась с такой ситуацией, что, к сожалению, большая часть госпитализированных нуждается в интенсивной терапии, — сказала заведующая реанимации Натальи Матолинец. — Если в прошлую волну мы имели 500-600 пациентов в клинике, из которых 25-30 нуждались в интенсивной терапии, то на сегодняшний день из 465 пациентов, которые есть в стационаре, нуждаются в интенсивной терапии почти 100 пациентов.

Администрация больницы решила развернуть дополнительные реанимационные койки, и с понедельника реанимация БСМП будет работать на 100 коек Covid-блока интенсивной терапии. Это требует дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, дополнительных кроватей, медицинского персонала. Но это спасение чьей-то жизни, поэтому это решение принято и оно воплощается.

— На сегодняшний день мы развернули 15 коек на красной зоне КБСМП, — сообщила Наталья Матолинец. — А с понедельника на первом этаже клиники будет развернуто еще 35 коек, чтобы в общем количестве нам выйти на 100 коек.

Сейчас в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова:

Всего пациентов с пневмониями — 461

Поступило за сутки — 41

Выписано — 28

На интенсивной терапии — 49

НА ИВЛ — 43

Умерло — 13.

Источник: КБСМП