Львівська лікарня швидкої допомоги, яка має 50 реанімаційних Covid- ліжок, до понеділка розгортає ще 50, щоб було 100.
Cьогодні вже 15 поставили.
На ранок у реанімації було зайнято 49 ліжок. Тобто лишалося одне.
– Лікарня швидкої допомоги зіштовхнулася з такою ситуацією, що, на жаль, велика частка госпіталізованих потребує інтенсивної терапії, – сказала завідувачка реанімації Наталія Матолінець. – Якщо минулої хвилі ми мали 500-600 пацієнтів у клініці, з яких 25-30 потребували інтенсивної терапії, то на сьогодні з 465 пацієнтів, які є в стаціонарі, потребують інтенсивної терапії майже 100 пацієнтів.
Адміністрація лікарні вирішила розгорнути додаткові реанімаційні Covid-ліжка, і з понеділка реанімація ЛШМД буде працювати на 100 ліжок Covid-блоку інтенсивної терапії. Це потребує додаткових апаратів штучної вентиляції легень, додаткових ліжок, медичного персоналу. Але це порятунок чийогось життя, тому це рішення прийняте і воно втілюється.
– На сьогодні ми розгорнули 15 ліжок на червоній зоні КЛШМД, – повідомила Наталія Матолінець. – А з понеділка на першому поверсі клініки буде розгорнуто ще 35 ліжок, щоб у загальній кількості нам вийти на 100 ліжок.
Наразі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова:
- Всього пацієнтів із пневмоніями – 461
- Надійшло за добу – 41
- Виписано – 28
- На інтенсивній терапії – 49
- На ШВЛ – 43
- Померло – 13.
Джерело: КЛШМД