Львівська лікарня швидкої допомоги, яка має 50 реанімаційних Covid- ліжок, до понеділка розгортає ще 50, щоб було 100.

Cьогодні вже 15 поставили.

На ранок у реанімації було зайнято 49 ліжок. Тобто лишалося одне.

– Лікарня швидкої допомоги зіштовхнулася з такою ситуацією, що, на жаль, велика частка госпіталізованих потребує інтенсивної терапії, – сказала завідувачка реанімації Наталія Матолінець. – Якщо минулої хвилі ми мали 500-600 пацієнтів у клініці, з яких 25-30 потребували інтенсивної терапії, то на сьогодні з 465 пацієнтів, які є в стаціонарі, потребують інтенсивної терапії майже 100 пацієнтів.

Адміністрація лікарні вирішила розгорнути додаткові реанімаційні Covid-ліжка, і з понеділка реанімація ЛШМД буде працювати на 100 ліжок Covid-блоку інтенсивної терапії. Це потребує додаткових апаратів штучної вентиляції легень, додаткових ліжок, медичного персоналу. Але це порятунок чийогось життя, тому це рішення прийняте і воно втілюється.

– На сьогодні ми розгорнули 15 ліжок на червоній зоні КЛШМД, – повідомила Наталія Матолінець. – А з понеділка на першому поверсі клініки буде розгорнуто ще 35 ліжок, щоб у загальній кількості нам вийти на 100 ліжок.

Наразі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова:

Всього пацієнтів із пневмоніями – 461

Надійшло за добу – 41

Виписано – 28

На інтенсивній терапії – 49

На ШВЛ – 43

Померло – 13.

Джерело: КЛШМД