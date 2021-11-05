Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Новини

Такого ще не було: у Львові Covid-реанімацію змушені збільшити до 100 ліжок

5 Листопада 2021, 16:20 Лариса Божко
реанимация
Джерело: Depositphotos

Львівська лікарня швидкої допомоги, яка має 50 реанімаційних Covid- ліжок, до понеділка розгортає ще 50, щоб було 100.
Cьогодні вже 15 поставили.

На ранок у реанімації було зайнято 49 ліжок. Тобто лишалося одне.

– Лікарня швидкої допомоги зіштовхнулася з такою ситуацією, що, на жаль, велика частка госпіталізованих потребує інтенсивної терапії, – сказала завідувачка реанімації Наталія Матолінець. – Якщо минулої хвилі ми мали 500-600 пацієнтів у клініці, з яких 25-30 потребували інтенсивної терапії, то на сьогодні з 465 пацієнтів, які є в стаціонарі, потребують інтенсивної терапії майже 100 пацієнтів.

Адміністрація лікарні вирішила розгорнути додаткові реанімаційні Covid-ліжка, і з понеділка реанімація ЛШМД буде працювати на 100 ліжок Covid-блоку інтенсивної терапії. Це потребує додаткових апаратів штучної вентиляції легень,  додаткових ліжок, медичного персоналу. Але це порятунок чийогось життя, тому це рішення прийняте і воно втілюється.

 – На сьогодні ми розгорнули 15 ліжок на червоній зоні КЛШМД, – повідомила Наталія Матолінець. –  А з понеділка на першому поверсі клініки буде розгорнуто ще 35 ліжок, щоб у загальній кількості нам вийти на 100 ліжок.

Читайте також:
депрессияЗгоріли легені: у Львові від Covid-19 померла мати трьох дітей, яка була проти вакцинації

Наразі в Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова:

  • Всього пацієнтів із пневмоніями – 461
  • Надійшло за добу – 41
  • Виписано – 28
  • На інтенсивній терапії – 49
  • На ШВЛ – 43
  • Померло – 13.

Джерело: КЛШМД

Теги
Коронавирус Covid-19 , Львів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка