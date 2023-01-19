В Черкасском областном онкологическом диспансере провели плановую лапароскопическую операцию с помощью виртуальной операционной Epiqar. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В заведении система была применена впервые — консультации предоставляли ведущие специалисты больницы, которые отдаленно наблюдали за ходом вмешательства и могли видеть, что происходит с органами пациента, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря работам-манипуляторам, установленным в операционных, средствам видео- и аудионаблюдения, врачи оперативно получали широкий спектр информации, необходимой для анализа и консультации.

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— Это была проверка работы виртуальной операционной Epiqar и показала, какие возможности открываются для нас в перспективе, — прокомментировал заведующий организационно-методическим отделом Черкасского областного онкологического диспансера Игорь Гайдай.

По его словам, система дает абсолютный эффект присутствия в операционной. Аудио- и видеоряд, расширение 4К – все это позволяет до мельчайших деталей наблюдать за ходом операции.

Игорь Гайдан отметил, что операция была обычная, плановая и теперь медики знают, как правильно с помощью Epiqar приглашать на консультации коллег из других профильных медицинских учреждений при более сложных оперативных вмешательствах, например операции на печени.

Фото: Минздрав