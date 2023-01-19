У Черкаському обласному онкологічному диспансері провели планову лапароскопічну операцію за допомогою віртуальної операційної Epiqar. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– У закладі система була застосована вперше – консультації надавали провідні фахівці лікарні, які віддалено спостерігали за ходом втручання і могли бачити, що відбувається з органами пацієнта, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки роботам-маніпуляторам, встановленим в операційних, засобам відео- та аудіоспостереження, лікарі оперативно отримували широкий спектр інформації, необхідної для аналізу та консультації.

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– Це була перевірка роботи віртуальної операційної Epiqar і показала, які можливості відкриваються для нас у перспективі, — прокоментував завідувач організаційно-методичним відділом Черкаського обласного онкологічного диспансеру Ігор Гайдай.

За його словами, система дає абсолютний ефект присутності в операційній. Аудіо – та відеоряд, розширення 4К – все це дозволяє до найдрібніших деталей спостерігати за ходом операції.

Ігор Гайдан зазначив, що операція була звичайна, планова і тепер медики знають, як правильно за допомогою Epiqar запрошувати на консультації колег з інших профільних медичних установ при більш складних оперативних втручаннях, наприклад, операції на печінці.

Фото: МОЗ