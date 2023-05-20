На прифронтовых территориях, а также просто недалеко от границы со страной-агрессором остаются много наших людей, которые из-за обстрелов не могут безопасно доехать до больницы, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Министерство здравоохранения смогло привлечь современные технологии, чтобы решить сложную проблему. Так, испанский аппарат HomeDoctor, который эффективно применялся во время локдаунов из-за Соѵіԁ-19, пригодился и во время войны.

Тогда, благодаря ему, могли удаленно проводить диагностирование, чтобы избежать распространения болезни, а сейчас HomeDoctor помогает украинцам, живущим в прифронтовых зонах, сохранить доступ к медицине.

Устройство элементарно в использовании и позволяет проводить базовые исследования: измерять температуру, давление, сатурацию, делать ЭКГ, исследования ушей, горла, носа, кожи.

Происходит телемедицинская связь следующим образом. Местные фельдшеры передают показатели, полученные с помощью испанского устройства, врачам, а они, в свою очередь, устанавливают диагноз заболевания и назначают лечение.

Несмотря на все попытки государства-террориста лишить украинцев доступа к медицинской помощи, она таки предоставляется.

Сейчас общественная организация Help to Ukraine (Испания) передала Украине 20 единиц телемедицинских систем HomeDortor.

Оборудование направлено сначала в Запорожскую и Полтавскую области. Затем — в Житомирскую, Сумскую и Черниговскую, где распределено между фельдшерскими пунктами в поселках и селах, расположенных неподалеку от украинско-российской границы.