На прифронтових територіях, а також просто неподалік кордону з країною-агресором залишаються багато наших людей, які через обстріли не можуть безпечно доїхати до лікарні, щоб отримати необхідну медичну допомогу.

Міністерство охорони здоров’я змогло залучити сучасні технології, щоб вирішити складну проблему.

Так, іспанський апарат HomeDoctor, який ефективно застосовувався під час локдаунів через Сovid-19, став у нагоді і під час війни. Тоді, завдяки йому, могли віддалено проводити діагностування, щоб уникнути розповсюдження хвороби, а зараз HomeDoctor допомагає українцям, що живуть у прифронтових зонах, зберегти доступ до медицини.

Пристрій елементарний в користуванні і дозволяє проводити базові дослідження: вимірювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, дослідження вух, горла, носа, шкіри.

Відбувається телемедичний зв’язок наступним чином. Місцеві фельдшери передають показники, отримані з допомогою іспанського пристрою, лікарям, а вони, у свою чергу, встановлюють діагноз захворювання та призначають лікування.

Попри всі намагання держави-терориста позбавити українців доступу до медичної допомоги, вона таки надається.

Наразі громадська організація Help to Ukraine (Іспанія) передала Україні 20 одиниць телемедичних систем HomeDortor.

Обладнання відправили спочатку у Запорізьку та Полтавську області. Згодом – у Житомирську, Сумську та Чернігівську, де його розподілили між фельдшерськими пунктами у селищах і селах, розташованих неподалік українсько-російського кордону.