Специалисты Днепропетровской областной больницы имени Мечникова лечат 27-летнюю Екатерину, которая почти сутки находилась под завалами после ракетного удара РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Она под завалами попрощалась с жизнью и думала только о ребенке и муже.

В это время смогла дотянуться до телефона на руке и ответить на звонок мамы, — пишет медик.

По его словам, спасатели сделали невозможное: достали ее из-под десятков тонн строительных обломков.

Сергей Рыженко отмечает, что о взрыве Катя говорить не может, сразу плачет. Пытается что-то написать, но рука дрожит, мысли только о близких. С пациенткой работает психолог.

— Когда доставили в Мечникова, температура тела едва дотянула до 31 градуса. Ссадины на руках и теле, — пишет Рыженко.

Он отмечает, что после интенсивного лечения в реанимации цвет лица из серо-землистого стал розовым. Женщина даже пытается улыбаться.

Источник: Сергей Рыженко